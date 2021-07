Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Arbeiter fällt von Leiter

Tödliche Verletzungen erlitt ein 49-Jähriger bei einem Arbeitsunfall am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr arbeitete der Mann auf einer Baustelle in der Heidenheimer Straße. Dort stand er alleine auf einer Leiter und führte Arbeiten an der Hauswand durch. Er verlor wohl den Halt auf der Leiter und stürzte mehrere Meter auf den Boden. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort erlag er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. +++++++ 1393202 Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell