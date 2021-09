Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wäschetrockner in Brand geraten

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein in Brand geratener Trockner hat am Samstagabend (25.09.2021) an der Barbarossastraße einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Der Trockner, der im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses stand, fing gegen 21.15 Uhr, mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts, zu brennen an. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

