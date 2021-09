Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Garagen durchwühlt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (26.09.2021) im Witikoweg und Nachsommerweg auf bislang nicht geklärte Weise mehrere Garagen geöffnet, durchsucht und ein Mountainbike sowie ein Pedelec gestohlen. Mehrere Zeugen bemerkten gegen 02.00 Uhr die offenstehenden Garagen und riefen die Polizei. Die Beamten entdeckten dann insgesamt neun offenstehende Garagen. Das gestohlene Fahrrad fanden die Polizisten dann in einem Grünstreifen im Bereich der Adalbert-Stifter-Straße. Gegen 08.40 Uhr meldete sich ein 27-Jähriger bei der Polizei und teilte mit, dass aus seiner Garage sein schwarz-grünes Pedelec der Marke Raymon gestohlen worden ist. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach zwei jungen Männern die dunkle Kleidung trugen und gebrochen deutsch sprachen. Sie sollen etwa 18 bis 20 Jahre alt sowie dunkle kurze Haare gehabt haben. Einer der Männer hatte ein weißes Fahrrad dabei. Der zweite hatte einen Vollbart und trug eine schwarze Basecap. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

