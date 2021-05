Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Motorradkontrollen durch die Verkehrspolizei

Karlsruhe (ots)

Am Samstag führte die Verkehrspolizei bei Freiolsheim Motorradkontrollen durch. Zwischen 10.30 Uhr und 13.00 Uhr wurden 34 Motorräder kontrolliert. Neben der Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit wurde auch der technische Zustand der Zweiräder überprüft. Drei Motorradfahrer und neun Autofahrer waren zu schnell unterwegs und müssen mit einem Bußgeld rechnen. An sieben Motorrädern wurden technische Mängel, wie Manipulation an der Auspuffanlage, defekte Beleuchtungseinrichtungen und Bereifungsmängel festgestellt.

