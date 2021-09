Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit E-Scooter gestürzt und schwer verletzt

Stuttgart-Süd (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 30 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen (25.09.2021) in der Immenhofer Straße zugezogen. Der 30-Jährige war gegen 03:15 Uhr mit seinem E-Scooter in der Immenhofer Straße stadteinwärts unterwegs, als er offenbar ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam und sich hierbei schwere Verletzungen zuzog. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Da der Mann mutmaßlich alkoholisiert unterwegs war, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen.

