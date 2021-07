Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Heimrauchmelder und Person im Aufzug

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Freitag, 09.07.2021 um 00:19 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Nachtigallstraße alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle war ein dauerhaftes Warnsignal wahrnehmbar, aber es konnten keine Anzeichen eines Brandes festgestellt werden. Die unbewohnte Wohnung wurde mittels Spezialwerkzeug geöffnet. Ein ausgelöster Rauchmelder konnte allerdings nicht vorgefunden werden. Die Wohnungstür wurde wieder verschlossen und die Schlüssel an den Bereitschaftsdienst es Ordnungsamtes übergeben. Bei den Aufräumarbeiten konnte auch der Grund für das Warnsignal festgestellt werden. Ein ausrangierter Heimtrainer im Hausflur gab ein akustisches Signal ab. Der Einsatz wurde daraufhin nach einer guten halben Stunde beendet. Neben den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Feuerwehr war auch noch ein Rettungswagen aus Herdecke vor Ort.

Am Freitagmorgen um 09:03 Uhr wurde der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) in das Rathaus in der Kaiserstraße alarmiert. Vor Ort gab es einen Hilferuf aus dem Aufzug. Eine Person befand sich in diesem, aber die Türen öffneten sich nicht mehr. Mittels Spezialwerkzeug konnte die Tür im Untergeschoss geöffnet und die Person anschließend befreit werden. Da diese unverletzt war, konnte der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst die Einsatzfahrt abbrechen. Der Aufzug wurde anschließend außer Betrieb genommen und durch das Gebäudemanagement wurde die Wartungsfirma verständigt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

