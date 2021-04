Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210414 - 0436 Frankfurt-Bonames/Eckenheim: Verfolgungsfahrt

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend wollte eine Streife ein verdächtiges Auto in Bonames anhalten. Der Fahrer gab Gas und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der Grund war dann auch schnell klar: Drogen.

Gegen 19:30 Uhr fiel den Beamten der Mercedes im "Oberer Kalbacher Weg" auf. Auf die Anhaltesignale fuhr der Fahrer jedoch nicht rechts ran, sondern beschleunigte sein Fahrzeug. Quer durch Bonames und Kalbach ging es schließlich auf die BAB 661, wo der Fahrer sein Auto in Schlangenlinien auf bis zu 160 km/h beschleunigte. Die verfolgenden Beamten hatten zweitweise das Gefühl, Teil eines Faschingsumzugs zu sein, denn aus dem vor ihnen fahrenden Wagen wurden immer wieder Gegenstände wie Kamellen herausgeworfen. Als der Flüchtige dann an der Abfahrt "Eckenheim" von der Autobahn abfuhr, musste er verkehrsbedingt auf der Jean-Monet-Straße anhalten. Hier erfolgte dann die Festnahme des einschlägig polizeibekannten 52-jährigen Fahrers. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem augenscheinlich stark unter dem Einfluss von Drogen. Eine zweite Streife, die den Fluchtweg abfuhr und mit dem Spürhund "Leo" absuchte, fand insgesamt mehr als 400 Gramm Haschisch, die aus dem Auto geworfen worden waren. In der Folge durchsuchten die Fahnder nach richterlicher Anordnung noch die Wohnung des Mannes. Auch hier fanden sie einige Drogen und weitere Beweismittel.

Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen setzte die Polizei den 52-Jährigen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell