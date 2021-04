Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210414 - 0434 Frankfurt-Nordend: Nach Automatenaufbruch festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Drei Süßigkeitendiebe haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14. April 2021) an einem denkbar ungünstigen Ort die Taschen vollgemacht, als sie einen Automaten an der U-Bahnhaltestelle des Polizeipräsidiums aufbrachen und sich an diesem bedienten. Die Polizei erwischte die drei 16-, 17- und 18-Jährigen auf frischer Tat und nahm sie fest.

Mitarbeiter des städtischen Verkehrsunternehmens konnten die späteren Beschuldigten zunächst über eine Videoanlage beobachten, wie sich diese an einem Snackautomaten in der C-Ebene der U-Bahnhaltestelle am Polizeipräsidium zu schaffen machten und alarmierten die Polizei. Die Beamten des ansässigen 3. Polizeireviers ließen nicht lange auf sich warten und begaben sich an die Ein- und Abgänge der angrenzenden U-Bahnanlage. Bei der anschließenden Absuche konnten die gemeldeten Automatenknacker auf frischer Tat angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Neben Bargeldeinnahmen hatten sie noch Snacks und Süßigkeiten aus dem Automaten einstecken.

Für die drei Festgenommenen ging es in der Folge auf das anliegende Polizeirevier, von welchem sie nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen bzw. an die Erziehungsberechtigten übergeben wurden.

