POL-F: 210413 - 0433 Frankfurt-Gallus: 89-Jähriger wird vermisst

(hol) Ein 89-jähriger Mann aus dem Gallus wird seit heute Morgen vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Seit dem 13.04.2021, 08:20 Uhr, wird der 89-jährige Herr Jobst vermisst. Er leidet an fortgeschrittener Demenz und benötigt dringend Hilfe. Zuletzt wurde der Vermisste in seiner Wohnung im Frankfurter Stadtteil Gallus in der Langenhainer Straße gesehen. Die Polizei hat derzeit keine Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort des Herrn Jobst.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Westeuropäische Erscheinung, schlanke Statur, graue Haare, kein Bart, möglicherweise bekleidet mit einem grauen Pyjama mit waagerechten Streifen am Oberteil sowie Hausschuhen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter 069/755 51199 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

