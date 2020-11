Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Autofahrerin verliert Kontrolle

Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntag in Heidenheim.

Kurz nach 18.15 Uhr fuhr die 66-Jährige mit ihrem Opel in der Bahnhofstraße. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In einer Parkbucht prallte sie gegen einen Randstein. Ihr Opel geriet ins Schleudern und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Die Fahrerin und ihr 79-jähriger Beifahrer wurden im Fahrzeug eingeschlossen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Beiden aus ihrem Auto. Sie kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Opel schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

