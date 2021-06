Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brandstiftung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine Zeugin teilte am Mittwoch, 23.06.2021, gegen 11.50 Uhr, der Polizei mit, dass sie im Hinterhof der Basler Straße 23 B einen Pkw festgestellt habe, in welchem es wohl in der vergangenen Nacht gebrannt haben muss. Die Polizei konnte als Brandausbruchstelle den Beifahrersitz lokalisieren. Nach Sachlage hatte ein Unbekannter den Inhalt des Handschuhfaches ausgeräumt, auf dem Beifahrersitz abgelegt und angezündet. Hierdurch kam es zu einem Brand im Innenraum des Fahrzeuges, welcher wieder selbstständig erlosch. Der geschädigte Pkw, VW Golf, Farbe Grau, dürfte nicht verschlossen gewesen sein. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt (wirtschaftlicher Totalschaden). Die Kriminalpolizei Lörrach, Telefon 07621 176-0, hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes einer vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, welche in der Nacht von Dienstag, 22.06.2021, auf Mittwoch, 23.06.2021, Verdächtiges im Hinterhof der Basler Straße 23 A beziehungsweise B wahrgenommen haben.

