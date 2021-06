Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher drücken Oberlichter auf - Zeugen gesucht

Münster (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (7.6., 19 Uhr bis 8.6., 9:20 Uhr) haben Einbrecher in Hiltrup zwei Oberlichter aufgedrückt und Bargeld sowie Friseurzubehör entwendet.

Ein Täter verschaffte sich an der Marktallee über das Oberlicht Zugang zu einem Friseurladen, durchsuchte die Räume und verschwand mit Bargeld und Maschinen für den Friseurbedarf. Gegen 3:30 Uhr drang ein Täter in eine Gaststätte an der Westfalenstraße ein. Er griff Bargeld aus einer Kasse und einem Regal und flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung.

Ob ein möglicher Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

