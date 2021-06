Polizei Münster

POL-MS: Streifenwagen am Sprickmannplatz mit Hakenkreuzen beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Unbekannte haben am Montag (7.6., 16 Uhr bis 16.15 Uhr) am Sprickmannplatz einen Streifenwagen beschmiert. Die Täter hinterließen an dem Mercedes-Benz drei Hakenkreuze, die Zahlen "159" und die Buchstaben "MS".

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

