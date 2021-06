Polizei Münster

POL-MS: Zeugen beobachten Fahrraddieb - 42-Jährigen im Bahnhofsumfeld gestellt

Münster (ots)

Polizisten haben am Montagabend (7.6., 18:05 Uhr) im Bahnhofsumfeld einen mutmaßlichen Fahrraddieb gestellt.

Zeugen hatten den 42-Jährigen beobachtet, wie er an der Wolbecker Straße das Schloss eines Mountainbikes aufbrach und mit dem Rad verschwand. Aufgrund der guten Beschreibung entdeckten die alarmierten Beamten den Dieb mit der Leeze am Bremer Platz. Als der 42-Jährige die Polizisten bemerkte, ging er in Richtung Hamburger Straße davon und kam einen Augenblick später ohne Fahrrad zurück.

Die Beamten überprüften den mutmaßlichen Dieb und fanden in seinen Taschen eine Zange. Das Mountainbike war an einem Bauzaun abgestellt. Die Polizisten stellten es sicher.

Den 42-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

