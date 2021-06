Polizei Münster

POL-MS: Lenker beim Überholen berührt - 67-Jährige schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nach einem Unfall am Freitag (4.6., 13.10 Uhr) auf der Weseler Straße ist die Polizei auf der Suche nach einer flüchtigen Radfahrerin.

Die Unbekannte war in Richtung Bismarckallee unterwegs. Sie überholte nach Zeugenaussage eine 67-Jährige auf dem Radweg. Dabei berührten sich die Lenker und die 67-Jährige stürzte vom Fahrrad. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Unbekannte flüchtete. Sie ist etwa 45 bis 50 Jahre alt und hat dunkle, etwa kinn- bis schulterlange und leicht gewellte Haare. Sie trug eine hellgrüne Bluse und an ihrem Fahrrad war ein Holzkorb oder eine -kiste montiert. Die Frau war in Begleitung eines Mannes, der ein dunkles T-Shirt trug und graumeliertes, schütteres Haar hat.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

