POL-MS: Um Hilfe gebeten und Portmonee gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein unbekannter Dieb hat am Freitagmorgen (4.6., 10:30 Uhr) am Arnheimweg einer 79-Jährigen mit einer dreisten Masche die Geldbörse gestohlen.

Der Täter sprach die Münsteranerin vor einem Supermarkt an und bat sie in gebrochenem Deutsch das Wort "Krankenhaus" auf einen Zettel zu schreiben, da seine Frau dort liegen würde. Während die 79-Jährige dadurch abgelenkt war, entwendete vermutlich sein Komplize aus einem Stoffbeutel am Einkaufswagen das Portmonee der Dame.

Ein Täter ist etwa 55 bis 65 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß. Er hatte eine Sportkappe mit Schirm auf dem Kopf und war mit einem hellen Oberteil bekleidet. Der Mann war leicht untersetzt, sprach gebrochen Deutsch und hatte einen dunkleren Hautton.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

