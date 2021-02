Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbrecher an der Lauersforter Straße

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In der Zeit von Samstag, 12.00 Uhr, bis Montag, 08.30 Uhr, drangen Einbrecher in ein Zweifamilienhaus an der Lauersforter Straße ein.

Die Unbekannten durchwühlten Schränke und Schubladen in beiden Wohnungen. Sie flexten auch einen Tresor auf.

Derzeit kann noch nicht gesagt werden, was die Ganoven stahlen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell