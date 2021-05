Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hauswand mit Graffiti beschmiert

Neustadt/Weinstraße (ots)

Unbekannte Personen haben in der Nacht von 10.05.2021 auf den 11.05.2021 eine Hauswand in der Heinestraße in Neustadt mit Graffiti beschmiert. Die Höhe des Sachschadens wird mit ca. 600 Euro angegeben. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neustadt, telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell