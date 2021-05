Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Geschwindigkeitskontrollen

Am Dienstag (12. Mai) überwachte die Polizei Haßloch zwischen 9 und 13 Uhr an mehreren Stellen die Einhaltung der erlaubten Geschwindigkeit. In der Böhler Straße, Westrandstraße und der Forstgasse richteten die Beamten Messstellen ein. Mit 73 km/h bei erlaubten 50 erreichte ein Autofahrer in der Westrandstraße den Höchstwert. Insgesamt wurden 14 Bußgelder verhängt. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an.

