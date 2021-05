Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Drogen im Straßenverkehr - Unsichere Fahrweise führt zur Kontrolle

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 11.05.2021 gegen 02:30 Uhr bemerkte eine Streife der Polizei Neustadt in der Villenstraße in Neustadt einen Autofahrer, der besonders langsam und in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Der Führerschein des 29-jährigen Mannes wurde einbehalten und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

