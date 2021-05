Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Außenspiegel abgerissen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 08.05.2021 15:30 Uhr bis 09.05.2021 18:00 Uhr wurde ein schwarzer Fiat 500 in der Wittelsbacher Straße in Neustadt beschädigt. Unbekannte rissen den Außenspiegel auf der Fahrerseite ab. Der Schaden wurde mit ca. 700 Euro angegeben. Zeugen können sich bei der Polizei Neustadt tel. unter 06321 854-0 oder per Email unter pineustadt@polizei.rlp.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell