Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Meckenheim) Unfallflucht

Meckenheim (ots)

Nur 30 Minuten stand der graue Peugeot 308 am Sonntagnachmittag (9. Mai, 15 Uhr) in der Hauptstraße, als er von einem unbekannten Autofahrer beschädigte wurde, und dieser die Unfallstelle verließ. Erst zu Hause bemerkte die Besitzerin den Schaden an der vorderen Stoßstange. Die Schadenshöhe wurde auf 3.000,- Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell