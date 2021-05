Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Farbeimer von Anhänger gestohlen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 10.05.2021 im Zeitraum von 07:15 Uhr bis 09:00 Uhr wurden in der Maximilianstraße in Neustadt sechs Eimer Silikonwandfarbe von einem Anhänger mit geschlossenem Aufbau gestohlen. Ein mit Malerarbeiten beschäftigter Mann hatte die Tür des Anhängers offen gelassen während er in ca. 25m Entfernung seiner Arbeit nachging. Der Sachschaden beträgt ca. 600 Euro. Zeugen können sich bei der Polizei Neustadt tel. unter 06321 854-0 oder per Email unter pineustadt@polizei.rlp.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell