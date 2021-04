Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Unfallflucht

geparkter Opel beschädigt

Kalkar (ots)

Am Dienstag (13.04.2021) wurde an der Kesselstraße ein geparkter Opel bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt.

Der Wagen wurde gegen 11:20 Uhr von seinem Nutzer auf Höhe der Hausnummer 56a in Fahrtrichtung Bovenholt am Fahrbahnrand abgestellt. Bei seiner Rückkehr gegen 11:53 Uhr entdeckte der Fahrzeugnutzer einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange. Der Unfallverursacher war weitergefahren, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

