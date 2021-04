Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Versuchte Brandstiftung an Schulgebäude

Rees (ots)

Im Zeitraum von Freitag (09.04.2021) bis Mittwoch (14.04.2021) zündelten bislang unbekannte Täter an einem Schulgebäude am Westring. Der Hausmeister des Schulzentrums wurde am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr auf den Schaden aufmerksam.

Der oder die Täter hatten ein Klinkerriemchen am Gebäude entfernt und versuchten die dahinterliegende Dämmung in Brand zu setzen. Als der Versuch misslang, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

In der Vergangenheit ist es bereits mehrfach zu Sachbeschädigungen am Schulzentrum gekommen. Unter anderem wurden dabei mehrere Lichthauben beschädigt. Ob ein Zusammenhang zwischen diesen Taten und der versuchten Brandstiftung besteht, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, werden gebeten, die Kripo Emmerich unter 02822 7830 zu kontaktieren. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell