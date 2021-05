Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Diebstahl von Lorbeerbäumen aus Gärtnerei

Grünstadt, Jakobstraße - Nacht zum 10.05.2021 (ots)

Der 65-jährige Geschädigte meldete den Diebstahl von 10 Lorbeerbäumen (Hochstämme / Kugelform) im Wert von ca. 2000-3000EUR. Unbekannte Täter hatten die bis zu 2m hohen Pflanzen in der Nacht vom Gelände einer Gärtnerei entwendet. Der Geschädigte fand heraus, dass bei einer anderen Gärtnerei solche Pflanzen zum Kauf angeboten wurden. Ein 53-Jähriger Verdächtiger aus Grünstadt wurde mit zwei Lorbeerbäumen in seinem VW-Transporter dingfest gemacht. Der Geschädigte konnte die Pflanzen aufgrund unverkennbarer Merkmale als seine wieder erkennen. PKW und Pflanzen wurden sichergestellt - der Verdächtige verweigerte alle Angaben. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wo wurden Lorbeerbäume (Hochstämme) zum Kauf angeboten? Wer kann etwas zur Tat (10 Bäume einladen...), oder zum Standort der Pflanzen sagen? Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt: 063509 93120.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell