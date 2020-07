Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Festnahme am Bahnhof: Mann (29) tritt Spiegel von geparkten Autos ab

Rahden (ots)

Am Bahnhof in Rahden sind am Dienstagvormittag an drei geparkten Autos jeweils die Außenspiegel abgetreten worden. Verantwortlich dafür ist laut Zeugenaussage ein 29-jähriger Mann. Der Verdächtige konnte Dank des aufmerksamen Zeugen von einer alarmierten Streifenwagenbesatzung noch vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Ermittlungen der Beamten ergaben, dass der 29-Jährige sich zuvor im Zug der Eurobahn befunden hatte. Da er allerdings ohne Fahrschein unterwegs war, wurde er nach Feststellung seiner Personalien in Rahden von einer Bahnmitarbeiterin aus dem Zug verwiesen. Ein dort ebenfalls ausgestiegener Fahrgast konnte dann beobachten, wie der 29-Jährige die auf dem Parkplatz abgestellten Fahrzeuge der Marken VW, Toyota und Fiat beschädigte.

Von den Polizisten zur Rede gestellt, machte der Verdächtige nur unverständlich wirkende Angaben. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, wurde er zunächst ins Polizeigewahrsam gebracht. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 29-Jährige im Laufe des Tages wieder auf freien Fuß gesetzt.

