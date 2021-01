Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer biegt ab, Rollerfahrer kommt zu Fall

HerneHerne (ots)

Bei einem Unfall in Herne ist ein Motorrollerfahrer (54, aus Herne) leicht verletzt worden.

Ein Autofahrer (63, aus Herne) war am Samstagnachmittag, 2. Januar, gegen 16 Uhr auf der Edmund-Weber-Straße in Richtung Westfalenstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 212 wollte er nach rechts in eine Grundstückseinfahrt einbiegen.

Dabei kam der Rollerfahrer zu Fall, der nach aktuellem Stand schräg hinter ihm fuhr. Zu einem Zusammenstoß ist es offenbar nicht gekommen.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den leichtverletzten Rollerfahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

