Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autoscheibe eingeschlagen und Akkumaschinen entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zwischen 10.05.2021 11:00 Uhr und 11.05.2021 06:00 Uhr wurde im Branchweilerhof in Neustadt die Heckscheibe eines Kleintransporters eingeschlagen. Unbekannte entwendeten aus dem Transporter einen Koffer mit einer hochwertigen Akku-Bohrmaschine und einem Akku-Schrauber. Der Wert der erlangten Gegenstände beträgt ca. 3000 Euro, am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neustadt, telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

