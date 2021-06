Polizei Münster

POL-MS: 9 Blutproben in 12 Stunden - Polizei stoppt betrunkene Verkehrsteilnehmer

Münster (ots)

In der Nacht von Mittwoch (2.6., 19.30 Uhr) auf Donnerstag (3.6., 7.30 Uhr) stoppten Polizisten in 12 Stunden neun alkoholisierte Verkehrsteilnehmer. Allen wurden Blutproben entnommen. Von zwei Autofahrern behielten die Beamten zusätzlich direkt die Führerscheine ein: Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer war mit 2,54 Promille an der Elbinger Straße unterwegs, einen 31-Jährigen hielten die Polizisten mit 2,26 Promille an der Gittruper Straße an.

Drei E-Scooter-Fahrer im Alter von 22, 23 und 24 Jahren kontrollierten Polizisten am Krummen Timpen, an der Hammer Straße und der Hafenstraße. Sie hatten Atemalkoholwerte zwischen 1,32 bis 1,48 Promille.

Ein 20-jähriger Radfahrer fuhr mit 0,88 Promille auf der Aegidiistraße in die Heckscheibe eines geparkten Autos und verletzte sich dabei leicht. Zwei weitere Radler, ein Mann im Alter von 47 Jahren und eine Frau im Alter von 42 Jahren, fielen vor den Augen der Polizisten an der Annette-Allee von ihren Leezen. Der Atemalkoholtest zeigte bei beiden einen Wert von 1,6 Promille. Als die 42-Jährige nach der Blutprobe auf der Polizeiwache mit ihrem Fahrrad nach Hause radelte, stoppten Beamte sie erneut. Sie erwartet nun zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

