Polizei Münster

POL-MS: Einbruch durch auf Kipp stehendes Fenster - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwochabend (2.6., 22 bis 22:40 Uhr) an der Hermannstraße durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung eingebrochen.

Die Täter kletterten auf einen rückseitigen Balkon, griffen durch das geöffnete Fenster und öffneten es ganz. In den Räumen suchten sie nach Wertvollem und verschwanden mit einem Handy und einem Laptop in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell