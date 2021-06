Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Imbiss in Hiltrup - Polizisten nehmen Täter auf frischer Tat fest - 32-Jähriger in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Polizisten haben am frühen Dienstagmorgen (1.6., 1:18 Uhr) an der Straße An der alten Kirche einen Imbiss-Einbrecher auf frischer Tat festgenommen. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft gegen den 32-jährigen Täter an.

Eine Anwohnerin hatte die "110" gewählt, als sie aus dem Imbiss verdächtige Geräusche vernahm. Die Beamten umstellten das Gebäude und nahmen den 32-jährigen Täter fest, als er mit zwei Schraubendrehern in der Hand durch ein Fenster flüchten wollte. Bei der Durchsuchung des Einbrechers fanden die Polizisten eine EC-Karte, die nicht ihm gehörte und stellten sie sowie die Schraubendreher sicher.

Dem 32-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, da er augenscheinlich zuvor Drogen konsumiert hatte. Der Täter könnte unter anderem auch für einen Einbruch in einen Imbiss an der Dülmener Straße vom 31. Mai verantwortlich sein. Die Ermittlungen diesbezüglich sowie Verbindungen zu weiteren Einbruchsdiebstählen dauern an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter noch gestern (1.6.) Haftbefehl gegen den bereits polizeibekannten Dieb.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell