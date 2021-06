Polizei Münster

POL-MS: Polizei stoppt Radfahrer mit 1,88 Promille - Blutprobe und Strafanzeige

Münster (ots)

Polizisten haben am Montagabend (31.5., 21:45 Uhr) einen alkoholisierten Radfahrer gestoppt, der ihnen auf der Prinzenbrücke in Hiltrup entgegen kam. Der 37-Jährige war den Beamten durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle hatte der Mann Schwierigkeiten von seinem Fahrrad abzusteigen, anschließend musste er sich an dem Geländer der Brücke festhalten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,88 Promille. Die Beamten nahmen den 37-Jährigen mit zur Wache, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Münsteraner erwartet nun ein Strafverfahren.

