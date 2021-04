Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Wagen mutwillig beschädigt

Stadtlohn (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro haben Unbekannte in Stadtlohn an einem abgestellten Wagen angerichtet. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände eines Autohandels an der Straße Breul, wo es zwischen Dienstag, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 15.00 Uhr, zu der Tat kam. Das Spurenbild lässt darauf schließen, dass der Schaden an dem Wagen durch einen Steinwurf entstanden ist. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

