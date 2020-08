Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Schwerer Verkehrsunfall/ 26-jähriger Niederländer schwer verletzt

Straelen (ots)

Am Freitagabend (28. August 2020) gegen 22.50 Uhr kam es auf der Dammerbrucher Straße (B 58) in Höhe des Kreisverkehrs mit der Riether Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger niederländischer Autofahrer fuhr die Dammerbrucher Straße in Richtung Straelen, als er aus bislang unbekannter Ursache über ein Verkehrsschild fuhr. Das Schild stand auf einer Verkehrsinsel, die beide Fahrstreifen trennt. Anschließend fuhr der 26-Jährige in Richtung Straelen weiter, um hinter dem Kreisverkehr wieder zu wenden. Aus Richtung Straelen kommend fuhr er dann nicht in den Kreisverkehr ein, sondern aus derzeit nicht bekannten Gründen gegen die Betonumrandung. Aufgrund der Kollision mit der Betonumrandung kippte die Mercedes C-Klasse um und der Fahrer verletzte sich schwer. Um die Alkoholisierung und möglichen Drogenkonsum festzustellen, wurde dem Niederländer eine Blutprobe entnommen. (as)

