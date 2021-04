Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen hat die Fahrerin eines Pedelecs am Mittwoch in Vreden bei einem Unfall erlitten. Eine 27-Jährige war gegen 13.50 Uhr mit einem Auto auf der Straße Up de Bookholt aus Richtung Bahnhofstraße kommend unterwegs. Als die Vredenerin in den Kreisverkehr Widukindstraße/Up de Bookholt einfuhr, stieß sie gegen die 51-Jährige - diese befand sich auf dem bevorrechtigten Radweg im Kreisverkehr. Ein Rettungswagen brachte die schwerverletzte Vredenerin in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

