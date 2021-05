Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Spielhalle - Alarm vertreibt Einbrecher

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 01.05.2021, sind Unbekannte in eine Spielhalle in Bad Säckingen-Wallbach eingedrungen. Gegen 02:30 Uhr löste dort der Alarm aus. Der oder die Täter dürften deshalb von ihrem Vorhaben abgelassen haben. Sie ließen eine beschädigte Eingangstüre und eine beschädigte Kasse zurück. Diebesgut erlangten sie nicht. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

