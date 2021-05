Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachsberg: Kind wird von Pkw erfasst - verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Ein 10-jähriges Kind ist am Freitagmorgen, 30.04.2021, in Dachsberg-Urberg bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Gegen 07:40 Uhr war das Kind auf der Straße von einem langsam herannahenden Auto einer 45 Jahren alten Frau erfasst worden. Das Kind wurde am Fuß verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Bei dem Unfall entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell