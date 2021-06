Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht nach Parkrempler - Zeugen gesucht

Neuenburg (ots)

Am gestrigen Dienstag, 22.06.2021, zwischen 11:45 Uhr und 12:30 Uhr, ereignete sich in der Rebstraße in Neuenburg ein Verkehrsunfall. Die Geschädigte hatte ihren schwarzen VW Eos gegenüber der Hausnummer 4 auf einem der dortigen Parkplätze geparkt. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte sie einen frischen Unfallschaden an der Beifahrerseite fest.

Augenscheinlich wurde der Schaden durch ein Ein-oder Ausparkendes Fahrzeug verursacht. Konkrete Hinweise zum Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.

Eventuelle Zeugen oder Personen, welche Hinweise auf das Verursacherfahrzeug bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

RM/FH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell