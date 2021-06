Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: herrenloser Hund beißt Polizisten in den Finger

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 22.06.2021, gegen 07.15 Uhr, teilte eine Frau der Polizei einen wohl herrenlosen, kleinen und verängstigten Hund mit, welcher hinter dem Krankenhaus in der Röntgenstraße unterwegs sei. Mit gutem Zureden und einem gespendeten Essen einer Pflegerin aus dem Krankenhaus konnte der kleine Chihuahua in eine Hundebox gelockt werden. Dabei wurde ein Polizist von dem Chihuahua in den Finger gebissen. Der Polizist nahm es mit Humor. Er vermutet, dass der Fauxpas auf eine Verwechslung seines Zeigefingers mit einer Fleischwurst zurückzuführen sei. Eine Dienstunfähigkeit des Polizisten trat nicht ein. Anschließend wurde das kleine Biest an das Tierheim übergeben.

