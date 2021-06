Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht

Neuenburg (ots)

Bereits am vergangenen Samstag, 19.06.2021, wurde in den frühen Morgenstunden in eine Supermarktfiliale in der Max-Schweinlin Straße eingebrochen.

Die Täter hatten zunächst die Schiebetüren aufgebrochen und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort wurde im Kassenbereich ein Zigarettenständer, welcher mit einem Rollladen verschlossen war, gewaltsam geöffnet. Letztlich wurden ausschließlich Markenzigaretten in großer Stückzahl entwendet. Sowohl der Diebstahls- als auch der Sachschaden können noch abschließend beziffert werden.

Anhand der bisherigen Ermittlungen konnte der Tatzeitraum zwischen 03.20 Uhr und 04.20 Uhr eingegrenzt werden. Weiterhin dürfte der Einbruch Lärm verursacht haben, die Glasschiebetüren gingen vollständig zu Bruch.

Eventuelle Zeugen oder Personen, welche Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

RM/FH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell