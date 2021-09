Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen in Edesheim

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Derzeit kommt es auf Grund der baustellenbedingten Sperrung der Staatsstraße in Edesheim durch zahlreiche Verkehrsteilnehmer zu "Ausweichmanövern" auf die angrenzenden Feldwege. Auf Grund der damit einhergehenden Gefahren wurden dort am 10.09.21 ab 14:00 Uhr mehrfach Kontrollen durch Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben durchgeführt. Es wurden elf Verstöße gegen das geltende Durchfahrtsverbot festgestellt und geahndet. Zudem kam es zu einer Verwarnung wegen einer abgelaufenen Hauptuntersuchung. Die Polizei weist darauf hin, dass vor Ort eine entsprechende Umleitung ausgeschildert ist. Eine unberechtigte Nutzung der Feldwege zum schnelleren Vorankommen zieht ein Verwarnungsgeld in Höhe von 20 EUR nach sich.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell