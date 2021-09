Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto nach Kollision mit Stadtbahn mitgeschleift

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Eine Autofahrerin ist am Montagmorgen (27.09.2021) im Kreisverkehr Am Wallgraben/Industriestraße mit einer Stadtbahn der Linie U12 zusammengestoßen. Die 25 Jahre alte Frau war kurz nach 08.00 Uhr in der Industriestraße vom Bahnhof kommend in Richtung Möhringen unterwegs. Im Kreisverkehr Am Wallgraben missachtete sie offenbar das Rotlicht der Ampel und prallte mit der Stadtbahn zusammen, die von Dürrlewang in Richtung Remseck fuhr. Das Auto der 25-Jährigen wurde dabei rund 20 Meter in Richtung Schockenriedstraße mitgeschleift. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Frau sowie den ebenfalls 25 Jahre alten Stadtbahnfahrer zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Fahrgäste blieben unverletzt. Kräfte der Feuerwehr zogen die stark verkeilten Fahrzeuge auseinander. Bei dem Unfall entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen, die bis um 10.30 Uhr anhielten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell