Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf führt zu Fahndungserfolg

Bad Kreuznach (ots)

Mit Meldung und Zeugenaufruf vom 24. September 2021 trat eine Frau eine weitere Reisende am 23. September 2021 und bedrohte diese außerdem in der Regionalbahn auf der Strecke von Mainz nach Bad Kreuznach. Die Geschädigte fertigte ein Foto der Frau und stellte im Anschluss Strafanzeige bei der Bundespolizei. Zusätzlich konnte das Videomaterial aus dem Zug gesichert werden. Eine Streife des Bundespolizeireviers Bad Kreuznach konnte anhand des Bildmaterials die mutmaßliche Täterin am 24. September 2021 am Hauptbahnhof Bad Kreuznach feststellen, nachdem diese erneut den gleichen Zug genutzt hatte. Die Frau wurde als Beschuldigte im Strafverfahren belehrt und zum Tathergang befragt. Hier gab sie an die Frau getreten zu haben, da diese den Abstand nicht eingehalten hätte. Sie widersprach der Angabe keine Maske getragen zu haben und relativierte ihre Äußerungen mit Bezug zu dem Mord in Idar-Oberstein. An den genauen Wortlaut könne sie sich nicht mehr erinnern. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die Frau ihren Weg fortsetzen. Zusätzlich meldete sich am 25. September 2021 aufgrund des Aufrufes eine Zeugin, welche den Vorfall beobachtet hatte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell