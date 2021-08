Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wahlplakate in Brand gesetzt

Hamm-Rhynern/-Mitte (ots)

Zwischen Donnerstag, 19. August, 22 Uhr und Freitag, 20. August, 14.30 Uhr, brannten auf der Ostdorfstraße Ecke Fischerstraße zwei Wahlplakate der SPD.

Am darauffolgenden Abend, Freitag, den 20. August, wurde gegen 22.55 Uhr ein drittes Wahlplakat in Brand gesetzt - diesmal allerdings ein AfD-Plakat auf der Hafenstraße in Hamm-Mitte.

Die Straßenlaternen, an denen die Plakate befestigt waren, wurden von dem Feuer leicht beschädigt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell