Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Sonntagmorgen klickten die Handschellen

Mainz (ots)

Am Sonntag, dem 19. September 2021, wurde morgens durch eine Streife des Bundespolizeireviers Mainz im Hauptbahnhof Mainz ein 57-jähriger Mann kontrolliert. Dieser war auffallend nervös und die Überprüfung seiner Personalien ergab einen bestehenden Haftbefehl, erlassen durch die Staatsanwaltschaft in Mainz, aufgrund des besonders schweren Fall des Diebstahls. Ein Teil der Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten resultierte aus der Verurteilung aufgrund besonders brutaler Aufbrüche von Fahrausweisautomaten im Bereich Alzey und Kirchheimbolanden. Die Ermittlungen hierzu führte die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, weshalb der "Fang" die Beamten umso mehr freute. Zusätzlich führte der Mann bei seiner Festnahme diverse Betäubungsmittel mit sich. Er wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach verbracht, in welcher er seine Freiheitsstrafe verbüßen wird.

