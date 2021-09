Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Einbruchdiebstahl im Hbf Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

In den frühen Morgenstunden des 16. September 2021 gegen ca. 4:30 Uhr wurde durch einen Mitarbeiter der Firma Eckert im Hauptbahnhof Kaiserslautern der Einbruchdiebstahl festgestellt und der Polizei gemeldet. Der oder die Täter waren durch ein Fenster in die Lagerräume der im Hbf Kaiserslautern befindlichen Firma Eckert eingebrochen und haben einen Tresor mit Barmitteln sowie weitere Gegenstände aus dem Geschäftsraum entwendet. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet Zeugen, die den Sachverhalt am Hauptbahnhof Kaiserslautern beobachtet haben oder weitere sachdienliche Angaben zu Personen machen können, sich unter der 0631-34073-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

