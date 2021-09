Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Vermisster Senior bewusstlos im Gleisbereich

Mainz (ots)

Am 7. September 2021 erreichte die Meldung über eine bewusstlose Person im Gleis am Bahnhof Römisches Theater die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern. Umgehend erreichte eine Streife des Revier Mainz den Einsatzort, an welchem bereits ein Rettungswagen vor Ort war. Die Sanitäter hatten den Herrn schon zur Erstversorgung in den Rettungswagen gebracht. Hier konnte der 87-jährige Mann den Polizeibeamten mitteilen wie er heißt und es wurde festgestellt, dass er bereits in einem Seniorenheim in Mainz als vermisst gemeldet wurde. Da er nicht erheblich verletzt war, wurde er dorthin zurückgebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell