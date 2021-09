Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Fünf Urkundenfälschungen und ein Haftbefehl

Zweibrücken (ots)

Am 6. September 2021 unterstützten Kräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Koblenz die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern im Rahmen der Grenzfahndung. Hierbei wurden ein Kleinbus in Zweibrücken in der Nähe des Fashion Outlet angehalten und die neun Insassen kontrolliert. Die Personengruppe stammte aus Osteuropa. Vier Personen wiesen sich mit gefälschten rumänischen Identitätsdokumenten aus, eine Person legte den Polizeibeamten einen gefälschten slowakischen Führerschein vor, eine weitere Person war bereits rechtskräftig verurteilt und wurde per Haftbefehl gesucht. Den Betrag zur Aussetzung des Haftbefehls versuchte der Mann aufzubringen, um dem Aufenthalt in der JVA zu entgehen. Alle Personen wurden vorläufig festgenommen und für weitere Maßnahmen zur Polizeiinspektion Zweibrücken verbracht. Die Personen erhielten wegen der Urkundenfälschung sowie des Verdachts des unerlaubten Aufenthaltes eine Strafanzeige. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten sie ihren Weg fortsetzen.

