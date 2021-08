PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Einbrüche in Container & Fahrradgeschäft +++ PKW-Scheibe eingeschlagen +++ Unfallflucht & Drogenfahrt

Hofheim (ots)

1. Eigentumsdelikte

1.1 Einbruch in Einfamilienhaus: Hofheim a.T., Rheingaustraße / Nachtigallenweg

Mögliche Tatzeit: Donnerstag, 06.08.21, 17:00 Uhr bis Freitag, 07.08.21, 01:00 Uhr

Unbekannte Täter betraten das Grundstück des Einfamilienhauses und gelangten durch eine geöffnete Tür in die Räumlichkeiten der 91-jährigen Geschädigten. Die weitere und genauere Tatbegehungsweise bleibt derzeit dennoch unklar. Allerdings konnten die Täter hochwertigen Schmuck in Form Ringen und Goldketten entwenden. Zeugen werden gebeten Hinweise der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer 06192 - 2079 -0 zu geben.

-

1.2 Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft: Hochheim a.M., Massenheimer Straße

Mögliche Tatzeit: Samstag, 07.08.2021, gegen 04:00 Uhr

Wegen verdächtiger Geräusche inmitten der Nacht, welche von einem Fahrradgeschäft ausgingen, suchte ein Zeuge den entsprechenden Haupteingang auf. Dort konnte er zwei Personen feststellen, welche versuchten die Eingangstür aufzuhebeln. Bei Erblicken des Zeugens flüchteten die beiden Täter über die Frankfurter Straße in Richtung der Mainzer Straße. Trotz einer intensiven Fahndung konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden, weswegen Zeugen gebeten werden Hinweise der Regionalen Kriminalinspektion unter der Rufnummer 06192 - 2079 - 0 zu geben.

Folgende Personenbeschreibung zu den beiden Tätern ist derzeit bekannt:

Männlich; ca. 170 cm groß; schmale Statur Schwarz Bekleidung, u.a. schwarzer Kapuzenpulli

-

1.3 Einbruch in Container: Flörsheim a.M., Kapellenstraße / Jahnstraße

Mögliche Tatzeit: Donnerstag, 05.08.21, 20:30 Uhr bis Freitag, 06.08.21, 05:50 Uhr

In der Nachtzeit von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte Täter in einen Container der Stadthalle in Flörsheim am Main ein. Mittels eines Eisennagels müssen die unbekannten Täter die Fensterscheibe des Containers eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft haben. Im Anschluss entwendeten die Täter zahlreiche Packungen mit FFP2-Masken. Im Rahmen der Spurensuche konnte festgestellt werden, dass der genannte Eisennagel am Tatort zurückgelassen wurde. Dieser wurde als möglicher Spurenträger sichergestellt. Hiesige Regionale Kriminalinspektion hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Erkenntnisse unter der Rufnummer 06192 - 2079 - 0 entgegen.

-

2. Sachbeschädigungen

2.1 Fensterscheibe eingeschlagen: Eschborn, Odenwaldstraße

Mögliche Tatzeit: Mittwoch, 04.08.21, 13:00 Uhr bis Freitag, 06.08.21, 16:30 Uhr

Durch bislang unbekannte Täter wurde die Fensterscheibe der Beifahrertür eines weißen Ford Fiestas eingeschlagen. Der PKW befand sich dabei auf einer Parkfläche der Odenwaldstraße ordnungsgemäß abgestellt. Durch die Tat, zu welcher nach aktuellem Stand keine genaueren Erkenntnisse vorliegen, entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von 200-Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn übernimmt die weiteren Ermittlungen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06196 - 9695 - 0 entgegengenommen.

-

3. Verkehrsdelikte

3.1 Verkehrsunfallflucht: Hofheim a.T., Hattersheimer Straße

Mögliche Tatzeit: Montag, 02.08.21, 20:00 Uhr bis Freitag, 06.08.21, 13:30 Uhr

Ein grauer Opel Astra befand sich für einige Zeit auf einer Parkfläche entlang der Hattersheimer Straße abgestellt. Als der Fahrzeugführer zu seinem PKW zurückkehrte, musste er feststellen, dass die linke Fahrzeugseite verkratzt und beschädigt wurde. Ein Verkehrsunfallverursacher ist bisher nicht bekannt, sodass Zeugen gebeten werden sachdienliche Hinweise dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer 06190 - 9360 - 0 zu geben.

-

3.2 Fahrt unter Drogeneinfluss: Kelkheim, B455

Tatzeit: Freitag, 06.08.21, 11:30 Uhr

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines VW Transporters wurden die Beamten auf eine mögliche fahreinschränkende Beeinflussung des 29-jährigen Fahrers aufmerksam. Neben den körperlichen Auffälligkeiten zeigte ein durchgeführter Schnelltest eine Beeinflussung von Kokain und Cannabisprodukten auf. Aus diesem Grund wurde der Fahrer zwecks Durchführung einer Blutentnahme auf eine nahegelegene Dienststelle verbracht.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell